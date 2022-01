Lojistas dormiram no centro comercial Bonfim para evitar fecho

Rogério Matos Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Comerciantes do "Bonfim" receiam não poder voltar a entrar num espaço que os gestores querem encerrar.

Os lojistas do Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, pernoitaram no espaço para não dar de caras com as portas fechadas, como aconteceu na segunda-feira. Querem que o shopping permaneça aberto até que o tribunal se pronuncie sobre a providência cautelar contra o encerramento.

José Cadimas, proprietário de um restaurante há 34 anos, contou ao JN que "os comerciantes se revezaram em dois turnos para pernoitar no centro comercial". A decisão surgiu quando elementos da PSP entraram ao final da tarde de segunda-feira e perguntaram se iam sair. "Dissemos que não saíamos e passámos a noite com mantas para proteger do frio. Ninguém dormiu, ficámos cá para evitar que sabotassem a nossa entrada esta terça-feira", contou ao JN.