Lojistas ganham providência cautelar e mantêm Centro Comercial do Bonfim aberto 

O Tribunal de Setúbal decidiu esta terça-feira manter o Centro Comercial do Bonfim aberto, dando assim razão aos lojistas que interpuseram uma providência cautelar pela forma como foram notificados para abandonar o espaço, em dezembro.

Os proprietários do espaço ficam agora obrigados pelo Tribunal de Setúbal a garantir o funcionamento.

António Gorrão, comerciante e porta-voz dos lojistas, confessa que a decisão conhecida esta manhã "é uma vitória que vai permitir que o centro continue aberto".

Os lojistas deste centro comercial, que funciona desde os anos 70, foram notificados no início de dezembro para entregarem as chaves e desocuparem as lojas no espaço de 30 dias, mas não o fizeram. Na missiva, a empresa gestora do espaço alegou que os proprietários do centro cessaram o contrato de arrendamento e, assim, não poderia renovar os contratos de subarrendamento com os lojistas.