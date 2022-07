Mais de 50 anos depois, Centro Comercial do Bonfim vai fechar portas

Proprietários e lojistas do Centro Comercial do Bonfim, em Setúbal, chegaram a acordo e o espaço com mais de 50 anos vai encerrar portas definitivamente na sexta-feira.

A informação foi dada por António Gorrão, porta-voz dos comerciantes que lutou em tribunal contra o fecho do centro comercial no início deste ano.

António Gorrão explorava com a esposa a tabacaria T&T, que já abriu em novo espaço fora do centro comercial. Para trás ficam as noites passadas dentro do emblemático centro comercial setubalense para evitar que as fechaduras fossem mudadas.

Os lojistas deste centro comercial a funcionar desde os anos 70 foram notificados no início de dezembro do ano passado para entregar as chaves e desocuparem as lojas no espaço de 30 dias, mas não o fizeram. Na missiva que receberam da empresa gestora do espaço, Céleres Assuntos, foi alegado que os proprietários do centro cessaram o contrato de arrendamento com esta e assim, não poderia renovar os contratos de subarrendamento com os lojistas.

Inconformados, recorreram ao tribunal e interpuseram uma providência cautelar contra o fecho repentino. Alegaram que os donos do centro comercial são os mesmos da empresa gestora e que os seus contratos não permitiam uma saída do centro da forma que lhes era pedido. No início de janeiro, a PSP identificou os comerciantes por entrarem no espaço já fechado e desde aí que decidiram pernoitar, em turnos, no centro, até que o julgamento da providência começasse.

Em abril, o Tribunal de Setúbal decidiu manter o Centro Comercial do Bonfim aberto, dando assim razão aos lojistas que interpuseram uma providência cautelar pela forma como foram notificados para abandonar o espaço. Os proprietários do espaço ficaram obrigados pelo Tribunal de Setúbal a garantir o funcionamento do espaço e agora, os envolvidos no processo chegaram a acordo e o centro vai mesmo fechar.

Por conhecer estão os contornos do acordo entre os comerciantes e os proprietários, bem como o futuro do espaço que se encontra no centro da cidade, perto do Estádio do Bonfim e que, quando foi inaugurado, nos anos 70, chegou a ter o primeiro cinema da Região de Setúbal.