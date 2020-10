Hoje às 22:29 Facebook

O mau tempo que se faz sentir desde a tarde desta segunda-feira provocou a queda de um andaime de grandes dimensões na Avenida Luísa Todi, em Setúbal, cortando a circulação automóvel. Não há registo de viaturas atingidas nem feridos.

O alerta foi dado às 20.34 horas e ao local acorreram os bombeiros sapadores de Setúbal, com seis operacionais apoiados por três viaturas. A circulação automóvel no troço da avenida onde se registou a queda, junto a bares e restaurantes no sentido oeste este, está interdita até à remoção dos destroços.