Mecenas doaram sete mil euros ao Hospital de Setúbal para renovar equipamentos

O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) angariou 7200 euros em doações efetuadas no âmbito do combate à covid-19 para renovar equipamentos no Hospital Ortopédico do Outão.

O valor permitiu ao hospital adquirir três cadeiras de banho com rodas, um equipamento de garrote pneumático eletrónico para o Bloco Operatório e dois equipamentos de hidrocollater para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação.

A angariação contou com a colaboração da Liga de Amigos do Hospital Ortopédico Sant"Iago do Outão, responsável pela gestão das doações e que se associou também como mecenas. O CHS, através de nota de imprensa, enaltece o "ato de generosidade que nos toca profundamente". Os equipamentos adquiridos vêm substituir antigos, com tecnologia ultrapassada.

No caso do Garrote Pneumático Eletrónico, o hospital considera que possui "uma tecnologia mais evoluída, melhorando a segurança e qualidade dos cuidados prestados e da produtividade cirúrgica". O mesmo se aplica aos dois equipamentos de hidrocollater, "que substituíram um mais antigo, para a aplicação local de tratamentos de frio, sendo um equipamento imprescindível tanto para os doentes internos do pós-operatório imediato, como para os doentes em tratamento em ambulatório", explica o CHS.