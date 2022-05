Moções de censura do PS e PSD chumbadas em Setúbal

As moções de censura apresentadas pelo PS e PSD na Assembleia Municipal à atuação do executivo CDU na polémica dos refugiados em Setúbal foram chumbadas.

A moção de censura do PS foi rejeitada por 17 votos contra, incluindo o PSD, 13 a favor e sete abstenções. Já a moção apresentada pelo PSD foi chumbada com 18 votos contra, oito a favor e oito abstenções.

No caso da rejeição da proposta do PS, Nuno Carvalho, do PSD, justificou o voto contra por a moção ser diferente da que os sociais-democratas se preparavam para apresentar e pedia a demissão do executivo CDU.

Já no caso da rejeição da moção de censura do PSD, Paulo Lopes, do PS, justificou a abstenção por não defender a demissão antes do apuramento dos factos pelas investigações em curso.