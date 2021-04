Motociclista morre em despiste no concelho de Setúbal

JN/Agências Hoje às 12:16 Facebook

Um homem na casa dos 30 anos morreu este domingo na sequência do despiste do motociclo que conduzia perto de Azeitão, no concelho de Setúbal, disseram fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta por volta das 10 horas, ocorreu na Estrada Nacional (EN) 379, perto de Azeitão, junto ao cruzamento para Aldeia de Irmãos.

Segundo a fonte da GNR, a vítima mortal do acidente é um homem "na casa dos 30 anos", que era o condutor e único ocupante do motociclo.

O óbito foi declarado no local do acidente, acrescentou a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Setúbal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 11 operacionais, apoiados por quatros veículos.