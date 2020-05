Motociclista sofre ferimentos graves em colisão com viatura da GNR

Rogério Matos Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista sofreu ferimentos graves na sequência da colisão com uma viatura da GNR em Azeitão, Setúbal.

O alerta foi dado às 11.34 horas de segunda-feira e ao local, na Rua do Poço, em Vila Nogueira de Azeitão, acorreram os bombeiros voluntários de Setúbal, que transportaram a vítima para o Hospital de São Bernardo.

O motociclista, bombeiro de profissão numa corporação de Lisboa, sofreu uma perfuração num pulmão.

O caso será alvo de processo de averiguações pela GNR, por ter envolvido uma viatura desta autoridade. A GNR quer perceber em que circunstâncias se deu o choque.

De acordo com fonte da proteção civil, no local estiveram quatro viaturas e dez elementos da corporação de bombeiros de Setúbal, bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo.