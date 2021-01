Nasceram três golfinhos no Sado em 2020

Rogério Matos Hoje às 14:44 Facebook

Coral, Bolha e Neptuno são os nomes das crias de roazes corvineiros que nasceram em 2020 no Estuário do Sado. Os nomes foram escolhidos por crianças das escolas do Agrupamento de Escolas da Ordem de Sant'Iago.

Neptuno foi a primeira cria a nascer, em junho. Um mês depois, nasceu Neptuno e, no final do verão, em setembro, Bolha. A população residente de roazes corvineiros no Estuário do Sado, única na Europa, conta agora com 27 golfinhos e de acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), está de boa saúde.

"A população de roaz do Estuário do Sado encontra-se estabilizada desde os anos 2000, verificando-se que há animais que saem da população", avança fonte oficial do ICNF ao JN. O Instituto salienta ainda que "as características intrínsecas da população podem constituir fatores de risco para o sucesso do efetivo populacional a médio e longo prazo".

O ritmo de nascimento de roazes corvineiros ao longo dos últimos quatro anos tem-se mantido constante. De acordo com dados do ICNF, em 2019 nasceram duas crias, em 2018 nasceram três crias, o mesmo número de 2017.