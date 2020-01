Navio de busca e salvamento abre as portas à população

Rogério Matos Hoje às 21:18 Facebook

O Navio de Patrulha Oceânico NRP Sines está atracado no Porto de Setúbal e vai abrir as portas a visitas este fim de semana. A população pode embarcar neste navio responsável pela vigilância marítima entre as 14 e as 17 horas de sábado e domingo.

O NRP Sines, Navio de Patrulha Oceânico da Marinha Portuguesa foi batizado em julho de 2017 e tem como principal função a busca e salvamento marítimo, a vigilância marítima, a prevenção e combate à poluição e outras tarefas de interesse público.

Comandado pela Capitão-de-fragata Mónica Martins e com 46 militares embarcados, o NRP Sines estará em missão na costa portuguesa até ao final do mês de janeiro.