Organização de defesa do ambiente retirou cabo submarino ao largo de Tróia

A Organização para a defesa do ambiente Ocean Alive retirou um cabo submarino com 200 metros ao largo de Tróia, no Estuário do Sado, que era utilizado para a ancoragem de embarcações. O cabo encontrava-se numa pradaria marinha, local onde o choco e espécies como cavalos-marinhos desovam e se reproduzem.

A ação decorreu esta quarta feira e contou com mergulhadores da Polícia Marítima de Setúbal e biólogos que certificaram que a remoção do cabo não causou danos na pradaria marinha.

De acordo com Raquel Gaspar, co-fundadora da Organização Ocean Alive, a remoção do cabo resulta de um compromisso entre a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra e o Clube Naval Setubalense, em prescindir de parte do rendimento do ancoradouro em prol da biodiversidade. "Este é um compromisso exemplar, um passo decisivo para o restauro da pradaria. Sem o cabo, a pradaria terá oportunidade para recuperar".

O restauro ativo da pradaria começa já no mês de março, com o apoio da Associação Viridia, um projeto da Ocean Alive em parceria com o Centro de Ciências do Mar na Universidade do Algarve. "A cada hora que passa, desaparecem dois campos de futebol de pradarias marinhas em todo o mundo. Cabos, âncoras e poitas de embarcações estão entre as causas que destroem as pradarias", explica Raquel Gaspar.