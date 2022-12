Passeio de bicicleta que junta milhares é cancelado, mas fundador cumpre promessa

O passeio de bicicleta que junta milhares entre Tróia e Sagres foi cancelado, por falta de licenças. O passeio começou com António Malvar a pedalar sozinho e já chegou a ter mais de sete mil ciclistas. O lisboeta garante, no entanto, que vai fazer o passeio para cumprir a promessa que fez há 32 anos, quando o fez pela primeira vez.

António Malvar conta que foi contactado pela GNR da Comporta a dar conta que o passeio tinha um carácter de evento organizado e como tal devia ter licenças para a sua realização, que não existem. "A informação veio de cima, do Comando Nacional, e a falta desses licenciamentos, como junto do Trânsito da GNR com antecedência de 90 dias, bem como a contratação de segurança, impunha contraordenações que recairíam sobre mim. Por isso decidi cancelar o evento", explica.

Ainda assim, o ciclista garante que vai realizar o passeio. "Não sei se neste fim de semana ou outro, mas porque fiz uma promessa no primeiro ano e se alguém se juntar não os posso proibir de me acompanharem".

Fonte oficial da GNR de Setúbal avança que já está em marcha um plano para garantir a segurança rodoviária em pontos no distrito onde o passeio será realizado, mesmo tendo em conta o cancelamento. "Este plano foi montado não no âmbito de qualquer organização com licenciamento, mas por se saber que o passeio se realizará como em anos anteriores e é preciso garantir a segurança rodoviária. A GNR não vai, nem pode, impedir passeios".

António Malvar recusa que o passeio possa ser considerado um evento. "Fiz o percurso pela primeira vez em 1990, no ano seguinte convidei um amigo que não conseguiu chegar ao fim e depois houve um passa a palavra que levou a que em 2019, houvesse quem contasse sete mil ciclistas. Não sou organizador, não há inscrições nem prémios, apenas publicava nas redes sociais quando vou e quem quiser junta-se, sempre foi assim", acrescenta.