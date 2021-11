Península de Setúbal premeia os melhores vinhos

Hoje às 10:12 Facebook

Há 172 vinhos inscritos no Concurso de Vinhos da Península de Setúbal, organizado pela comissão vitivinícola regional. A gala de entrega de prémios vai decorrer na Quinta de Monsanto, em Lisboa, no dia 15.

Melhor vinho do concurso, melhor vinho tinto, melhor vinho branco, melhor vinho rosado e melhor vinho generoso. São estas as categorias a que concorrem, este ano, 172 vinhos de 17 empresas da região vitivinícola da Península de Setúbal, naquela que será a XXI edição do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS). A gala de entrega de prémios vai decorrer na Quinta de Monsanto, no conhecido "pulmão verde" da capital, na noite de dia 15 de novembro.

Concorrem 41 vinhos brancos regionais "Península de Setúbal"; 15 vinhos rosados regionais "Península de Setúbal", 68 vinhos tintos regionais "Península de Setúbal"; 9 vinhos brancos D.O. "Palmela"; 3 vinhos rosados D.O. "Palmela"; 21 vinhos tintos D.O. "Palmela"; 6 vinhos "Moscatel de Setúbal"; e 9 vinhos "Moscatel Roxo de Setúbal". Os vinhos premiados foram avaliados por um júri altamente credenciado composto por 21 provadores, que integrou docentes de enologia, enólogos, jornalistas, sommeliers, e provadores de diferentes regiões portuguesas, jurados com grande tarimba de prova em prestigiados concursos nacionais e internacionais.

Nesta edição participaram a Adega Cooperativa de Palmela; ASL Tomé; Bacalhôa Vinhos de Portugal; Camolas & Matos; Casa Ermelinda Freitas - Vinhos; Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões; Fernando Santana; Fernão Pó Adega; Filipe Palhoça Vinhos; e Fundação Stanley Ho; a Herdade Canal Caveira; Gonçalo Nuno da Costa Fernandes Carapeto; José Maria da Fonseca - Vinhos; A Serenada; Sociedade Agrícola da Arcebispa; Sociedade Agrícola Rotas Dupó e a Venâncio da Costa Lima Succs.

O Concurso de Vinhos da Península de Setúbal é organizado há 21 anos pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal com o objetivo de promover, valorizar e estimular a produção de vinhos com Denominação de Origem ("Palmela", "Moscatel de Setúbal" e "Moscatel Roxo de Setúbal") e Indicação Geográfica ("Vinhos Regionais da Península de Setúbal").

Entrevista a Henrique Soares, presidente da CVRPS

Que importância tem este concurso, que assinala 21 edições?

O Concurso de Vinhos da Península de Setúbal é o mais antigo dos concursos de vinhos realizado em Portugal, não há nenhum que se realize há tantos anos ininterruptamente, sendo, também por isso um dos mais prestigiados do País. É um momento de celebração da vinha e do vinho da Península de Setúbal, de encontro e de festa, mas acima de tudo uma oportunidade importante para falarmos para toda a comunidade ligada ao negócio do vinho, designadamente a moderna distribuição, os restaurantes, os escanções e as garrafeiras.

É também uma forma de reconhecer o trabalho do setor...

Sem dúvida. Fazer vinho é sempre um enorme trabalho de equipa, alcançado em larga medida graças ao empenho duma legião de anónimos, este evento é uma oportunidade de reconhecer o trabalho de todas essas pessoas. É um momento de gratidão a todos os que ajudam no cultivo da vinha, na produção das uvas e em toda a fileira do vinho.

Este é também o ano em que a comissão assinala o 30º aniversário...

Além de o concurso ter atingido o seu ponto de maturidade - com números, em média, em tornodas 200 amostras de vinhos inscritos e das 20 empresas participantes anualmente -, é de sublinhar que se assinalam 30 anos desde que a comissão vitivinícola regional iniciou funções [em 1991], rendo sido a segunda região a iniciar funções já num contexto adaptado à novanomenclatura , os consumidores menos jovens por certo ainda se lembram da sigla VQPRD... . A Península de Setúbal é, contudo, herdeira da segunda mais antiga região demarcada portuguesa: a região demarcada do Moscatel de Setúbal, que este ano cumpre 114 anos desde a sua criação, efetuada por decreto real de 1907.

Mais informações sobre o concurso aqui.