PJ investiga incêndio que matou mulher em casa

Rogério Matos Hoje às 22:12

Um incêndio numa habitação provocou, este sábado, a morte de uma mulher de 40 anos, em Setúbal.

As chamas deflagraram no terceiro andar de um prédio com sete andares, na Avenida Rodrigues Manito, no Bairro do Liceu, às 20.41 horas.

Os Bombeiros Sapadores de Setúbal deslocaram-se ao local, mas nada havia a fazer e o óbito foi declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Setúbal.

A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar as causas do incêndio que foi confinado a uma habitação.

Nas operações estiveram oito veículos e 22 operacionais dos bombeiros, Cruz Vermelha, INEM e PSP.