Os avistamentos de javalis nas praias da Arrábida aumentaram no início do ano. Num vídeo publicado nas redes sociais, podem-se ver os animais à procura de alimento no parque de estacionamento do Portinho da Arrábida, passando junto a turistas.

O vídeo foi filmado na segunda-feira e este domingo, os mesmos animais foram avistados na estrada nacional, no acesso à praia. De acordo com Pedro Vieira, presidente do Clube da Arrábida, trata-se de uma família composta por duas fêmeas e três crias que nasceram no final de dezembro e percorrem as praias entre Alpertuche e o Portinho da Arrábida em busca de alimentos.

"Estes animais estão já habituados à presença humana e por isso deixam-se avistar durante o dia, mas apesar de se mostrarem aparentemente inofensivos, são animais selvagens que podem atacar se sentirem ameaçados e ou se sentirem que as suas crias estão ameaçadas".

Pedro Vieira realça que apesar de ser sempre a mesma família de javalis a ser avistada durante o dia, há muitos mais que percorrem a serra à procura de alimento durante a noite. "Basta percorrer a estrada para ver as bermas escavadas pelos animais à procura de alimento".

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em informação avançada perante avistamentos de javalis na Arrábida em 2017, alertava para os perigos da convivência de javalis com seres humanos, principalmente nos cuidados a ter perante este animal selvagem.

"Mesmo mais habituado à presença humana, o javali não deixa de ser um animal selvagem. Há cuidados a ter tais como não se aproximar, não procurar o contacto, e especialmente não dar comida. É um animal que em algumas situações se pode revelar extremamente agressivo, em especial as fêmeas com crias que podem investir perante qualquer ameaça à sua prole, inclusive contra o ser humano. São conhecidos casos em que os animais podem ter comportamentos bruscos (e mesmo ataque em defesa) pelo que a preocupação deve ser constante", lia-se no comunicado.

As entidades com jurisdição no Parque Natural da Arrábida firmaram em 2018 um plano de ação para controlar o que consideram a densidade populacional desta espécie, mas de acordo com Pedro Vieira, "pouco ou nada tem sido feito".

O plano aponta para a colocação de placards em zonas onde são avistados os javalis com informações relativas ao que fazer perante a presença deste animal selvagem, a criação de uma rede de caixotes do lixo que não permitam o acesso aos javalis, a implementação de sistema de recolha eficiente e a emissão de credenciais para caça aos javalis em propriedades privadas prejudicadas pelos animais.

"As emissões de credenciais estão a ser feitas e há em algumas praias caixotes de lixo enterrados que não permitem acesso ao javali, mas continuam-se a ver nas praias os sacos de plástico tradicionais, não há informação nenhuma aos turistas, nem houve qualquer ação de captura este inverno através da colocação de armadilhas", afirma o presidente do Clube da Arrábida.