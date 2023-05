PSD Setúbal acusa Governo de enganar população sobre pontes rodoviárias na Margem Sul

A Distrital de Setúbal do PSD acusou António Costa de mentir quando prometeu em março a construção de pontes rodoviárias entre Barreiro e Seixal e Barreiro e Montijo que afinal serão pedonais e cicláveis, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros aprovada agora em maio.

"Das prometidas pontes rodoviárias, passamos para pontes pedonais e cicláveis, que não resolvem nenhum problema", refere o PSD em nota de imprensa.

Os sociais-democratas começam por explicar que em março, na visita de dois dias ao distrito de Setúbal, "António Costa retomou promessas antigas, jurou que agora é que era e alimentou a ilusão de que iríamos ter as ambicionadas ligações rodoviárias e ferroviárias que trouxessem mais e melhor mobilidade na península de Setúbal".

O primeiro-ministro escreveu um artigo de opinião no jornal "O Setubalense" a apontar para "a concretização de projetos para a construção de novas ligações entre o Barreiro e o Montijo e o Barreiro e o Seixal" e fez crer, de acordo com o PSD, "à população do distrito que finalmente iríamos ter as prometidas pontes rodoviárias Barreiro/Seixal e Barreiro/Montijo".

Em maio, no dia 10, a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 41/2023, previu a "criação de novos eixos de acessibilidade, incluindo a edificação de pontes pedonais e cicláveis entre Barreiro/Montijo e Barreiro/Seixal". Para o PSD, ao agir desta forma, "o Governo do PS engana o distrito de Setúbal com propaganda e ilusão. Das prometidas pontes rodoviárias, passamos para pontes pedonais e cicláveis, que não resolvem nenhum problema".

Os sociais-democratas exigem agora "explicações ao Governo para que este esclareça se as prometidas pontes Barreiro/Seixal e Barreiro/Montijo vão ser rodoviárias, conforme prometido, ou se vão ser só pedonais ou cicláveis como consta da Resolução do Conselho de Ministros.