Quatro infetados em surto de covid-19 numa unidade de saúde em Setúbal

Quatro funcionários da Unidade de Saúde de S. Sebastião, em Setúbal (USF e Centro de saúde), acusaram testes positivos à covid-19. Há mais colaboradores à espera de resultados.

Duas das pessoas pertencem ao corpo de enfermagem, outra desempenha funções na área administrativa e existe ainda um assistente operacional. Um dos resultados foi conhecido esta quarta-feira e, sabe o JN, há mais colaboradores à espera de resultados.

Ao que o JN apurou, o primeiro caso positivo sucedeu ainda durante o último fim de semana, após um dos administrativos, que apresentava alguns sintomas ligeiros, ter realizado um teste.

O JN sabe que existe ainda o marido de uma médica afeta à USF, que funciona no primeiro andar do mesmo edifício, que também foi diagnosticado com covid-19 e se encontra internado no Hospital de São Bernardo.