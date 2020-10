Quedas de árvores e inundações: Setúbal passa as 100 ocorrências devido ao mau tempo

Rogério Matos Hoje às 15:33 Facebook

O distrito de Setúbal ultrapassou ao início da tarde desta terça-feira as cem ocorrências causadas pela depressão Bárbara.

De acordo com a Proteção Civil, desde o início do alerta e até às 14 horas, foram registadas 113 ocorrências relacionadas com o mau tempo, desde inundações a quedas de árvores e estruturas fixas.

Ao início da noite desta segunda-feira, um andaime de grandes dimensões caiu na Avenida Luísa Todi, em Setúbal. Não houve registo de feridos. Mais tarde, pelas 22.30 horas, registaram-se inundações ao longo da mesma avenida.

Os concelhos mais afetados, informa a mesma fonte, são os de Setúbal, Almada, Palmela e Seixal. Às mais de cem ocorrências acorreram 430 bombeiros, apoiados por 130 veículos. A mesma fonte da proteção civil avança que não há registo de feridos ou bens materiais afetados.