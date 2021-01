Rebentamento de bacia com lamas de dragagens soterra praia no Estuário do Sado 

Rogério Matos Hoje às 17:40 Facebook

O rebentamento de uma bacia de retenção de sedimentos provenientes de dragagens no rio Sado provocou o alasstramento de lamas pela praia da Eurominas, no Estuário do Sado, onde se concentram quatro quilómetros de pradarias marinhas, berços do choco de Setúbal e alimentação dos golfinhos. Ao JN, o ICNF explica que "está no local a avaliar permanentemente a evolução da situação" que ocorreu no passado dia 9 de janeiro.

A Ocean Alive, organização que supervisiona a sobrevivência das pradarias marinhas, adivinha que "o soterramento prolongado poderá levar à morte da pradaria, resultando na perda de serviços que nos presta, como sumidouro de carbono e maternidade de vida marinha", pode ler-se num comunicado publicado esta segunda feira. É esperado, apurou o JN junto da capitania do Porto de Setúbal, que as marés e a chuva removam os sedimentos da praia.

As lamas são provenientes das dragagens realizadas junto ao Terminal da Secil para melhorar a acesso de navios e a SOS Sado, associação de defesa do ambiente de Setúbal, considera o episódio como "uma catástrofe ambiental", apontando para a contaminação do sapal junto à praia onde foram espalhadas as lamas. O ICNF afasta a hipótese de os sedimentos espalhados na praia serem poluentes.

"As dragagens realizadas junto ao terminal TEPORSET, na Secil, foram objeto de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental e de uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada", avança. O mesmo é referido pela Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra (APSS).

O ICNF recebeu duas denúncias sobre o alastramento das lamas provenientes das dragagens: da Associação Setúbal, Ambiente & Cidadania, no dia 18 e da Cooperativa Ocean Alive no dia 20, tendo efetuado uma deslocação ao local para averificação do ocorrido nesse mesmo dia. Ao JN, o organismo refere que no local "verificou-se que o espalhamento de lamas ocorreu devido ao rebentamento da bacia de retenção dos sedimentos, localizada no interior dos depósitos de areia".

A área em causa encontra-se fora da Reserva Natural do Estuário do Sado, contudo o local dos depósitos de areias encontra-se em área classificada - em Zona de Proteção Especial (ZPE do Estuário do Sado). A zona onde ocorreram os escorrimentos de lamas encontra-se em Zona Especial de Conservação e ZPE do Estuário do Sado.