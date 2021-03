Restaurante ilegal de praia em Setúbal vai começar a ser demolido

Alexandra Barata Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai dar início, esta quinta-feira, à demolição de uma construção ilegal, que funcionava como restaurante, na praia de Galápos, em Setúbal. O imóvel está localizado numa "zona de elevado risco, sujeita ao galgamento pelo mar".

"A intervenção visa a proteção do litoral e das suas populações, antecipando riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas", esclarece a APA em comunicado. O objetivo principal, acrescenta, é a "prevenção e mitigação do risco associado à erosão e à inundação oceânica, assim como a mitigação do risco de desmoronamento de material rochoso a norte".

A demolição da construção ilegal está prevista no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra-Sado, que prevê ainda a criação de um caminho de emergência e a melhoria das condições de acesso à praia.

A intervenção decorrerá ao longo de 80 dias, está orçada em cerca de 157 mil euros e é apoiada pelo POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), no âmbito da adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos.