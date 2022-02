Trabalhadora da Câmara de Setúbal morre no hospital depois de acidente de trabalho

Uma mulher com cerca de 40 anos, trabalhadora da autarquia setubalense, morreu na sexta-feira no hospital de Setúbal, depois dum acidente de trabalho que ocorreu na quinta-feira com um camião de recolha de lixo, em Azeitão. A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já está a investigar o caso.

A vítima, Sara Graça, encontrava-se ao serviço da autarquia na recolha de monos domésticos porta a porta quando se deu o acidente. Ao que o JN apurou junto de fonte da GNR, a mulher encontrava-se na traseira do camião da autarquia quando este chocou contra o poste, deixando-a ferida com gravidade.

Sara foi transportada para o Hospital de Setúbal, mas acabou por falecer na sexta-feira. A setubalense deixa uma filha. De acordo com amigos, Sara tinha uma grande paixão pela preservação do meio ambiente e participava ativamente em ações de limpeza, principalmente em praias, na zona da Arrábida.

A Câmara Municipal lamentou, numa publicação nas redes sociais a morte da trabalhadora "num grave acidente ao serviço da autarquia" e endereçou à família e amigos as condolências. Na publicação, a autarquia refere estar empenhada no "apuramento dos factos que conduziram a esta trágica ocorrência" e estabeleceu contacto com "a família da trabalhadora no sentido de dar o necessário apoio nesta difícil hora de enorme tristeza e sofrimento".