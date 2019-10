Três menores suspeitas de atear fogo junto a escola em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 16:40 Facebook

Três raparigas de 16 anos são suspeitas de terem ateado fogo numa zona de mato junto à Escola Secundária Lima de Freitas, em Setúbal, durante o início da tarde desta terça-feira. O incêndio motivou o acionamento de um meio aéreo, que não chegou a atuar devido à rápida intervenção dos bombeiros.

Ao que foi possível apurar, as três jovens foram apanhadas pela PSP em flagrante delito e conduzidas à esquadra, onde foram identificadas. As menores foram depois entregues aos pais e o caso seguiu para o Ministério Público, que vai agora decidir pela abertura de inquérito criminal, cuja competência é da Polícia Judiciária de Setúbal.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta para o incêndio foi dado às 12.30 horas e ao local acorreram os bombeiros sapadores e voluntários de Setúbal, apoiados pelos bombeiros voluntários de Palmela. No total estiveram empenhados 19 operacionais com seis veículos. O incêndio foi extinto as 13 horas e de acordo com a mesma fonte, não causou danos em bens materiais nem obrigou à evacuação da escola.