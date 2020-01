Incêndio em Setúbal causa três desalojados e ferimentos em bombeiro

Rogério Matos Hoje às 11:59 Facebook

Um incêndio urbano na baixa setubalense durante a madrugada desta sexta-feira deixou três moradores desalojados e causou ferimentos considerados leves num bombeiros, que no final das operações de socorro foi transportado ao Hospital de São Bernardo.

De acordo com fonte da proteção civil, os dois dos desalojados foram colocados numa pensão e o terceiro foi encaminhado para casa de familiares.

O alerta foi dado às 1.37 horas no terceiro andar do número 46 na Rua Estevão Vasconcelos e ao local acorreram os bombeiros sapadores e voluntários de Setúbal, com um total de seis veículos e 18 operacionais. A habitação ficou destruída e as operações de rescaldo duraram até ao início desta manhã.