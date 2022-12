Um morto e um ferido em colisão de parapentes na Serra da Arrábida

Rogério Matos Hoje às 17:22, atualizado às 18:58 Facebook

Uma colisão entre dois parapentes na Serra da Arrábida, em Setúbal, provocou na tarde deste sábado a morte de um homem de 51 anos e ferimentos noutro, com 30 anos. A colisão ocorreu, de acordo com fonte da proteção civil, na rampa de lançamento de parapentes. As vítimas têm nacionalidade brasileira.

Foi acionado para o local o helicóptero do INEM, para transporte de uma das vítimas para o hospital, mas esta acabou por falecer e o helicóptero foi desmobilizado. A outra vítima sofreu ferimentos considerados leves e foi transportada para o Hospital de Setúbal.

O alerta foi dado às 15.51 horas. A colisão deu-se no momento em que os dois praticantes de parapente se preparavam para levantar voo, apurou o JN junto de fonte da GNR.

Um deles, que acabou por falecer, sofreu uma queda de vários metros de altura e acabou por ficar imobilizado numa zona de difícil acesso. O corpo foi resgatado após duas horas pelos bombeiros.

Estiveram empenhados no teatro de operações 17 elementos e sete viaturas dos bombeiros de Setúbal, Pinhal Novo e Sesimbra, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação de Setúbal, cuja equipa declarou o óbito da vítima mortal no local.