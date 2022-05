Bebé nasce dentro de ambulância em Sines 

Um bebé nasceu, esta quinta-feira de madrugada, dentro de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sines. O alerta foi dado perto das 1.20 horas e já a mãe se encontravam em avançado estado de parto.

A ambulância seguia para o Hospital de Setúbal, mas não chegou a sair da cidade quando o bebé nasceu. O parto foi realizado dentro da ambulância por Sandra Sobral e Soraia Periquito, elementos da corporação de Sines, na berma da autoestrada A26.

A viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano acorreu ao local para assistir ao parto, que de acordo com Hugo Cruz, comandante dos bombeiros de Sines, correu "às mil maravilhas".

A mãe, Tâmara, 24 anos, e o bebé, Manuel, seguiram para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, na ambulância acompanhada de perto pela VMER. Mãe e bebé devem ter alta em breve do hospital.