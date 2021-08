Câmara de Sines cria "bairro de gatos" para proteger animais

Rogério Matos Hoje às 14:15 Facebook

A Câmara Municipal de Sines colocou um novo abrigo coletivo numa colónia de gatos errantes na cidade e tornou-a num "bairro de gatos", como a própria autarquia apelida. Em causa a melhoria das condições de segurança e bem-estar dos animais.

A iniciativa integra-se no programa-piloto "Bairro dos Gatos" nesse local e surgiu para melhorar as condições de higiene do espaço que apresentava já sinais de insalubridade. Em causa estava já saúde pública devido ao possível surgimento de pragas e doenças.

O trabalho começou durante a semana passada com a limpeza dos terrenos da colónia, que se encontra junto ao porto de pesca de Sines. No início desta semana, segunda-feira, foi colocado um abrigo coletivo a substituir os anteriores e à volta do terreno foi colocada uma "cerca para a proteção dos animais de agressões causadas por outros predadores e possíveis atos de vandalismo", avança ao JN fonte oficial da autarquia.

O abrigo coletivo tem ainda regras de utilização para os cidadãos e para os cuidadores. Ao JN, o município de Sines afirma que quer com esta obra "melhorar as condições de bem-estar dos animais, mas também acabar com a situação de insalubridade que atualmente se verifica neste local, com deposição desregrada de restos de comida, sacos, beatas de cigarro, dejetos humanos e lixo em geral, promovendo o desenvolvimento de pragas e doenças graves para os animais e as pessoas".

Associadas à nova instalação, vão continuar a desenvolver-se campanhas veterinárias Captura, Esterilização, Devolução (CED) financiadas pelo Governo.