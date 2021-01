Choque entre dois carros causa três feridos em Sines

Rogério Matos Hoje às 20:39 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na autoestrada A26, entre Sines e Santiago do Cacém, provocou três feridos, esta segunda-feira à tarde.

Dois homens e uma mulher sofreram ferimentos considerados leves e foram transportados pelos bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano.

O alerta para a colisão rodoviária foi dado às 17.30 horas. Ao local acorreram os bombeiros de Sines, com seis viaturas e 18 elementos.

A GNR esteve no local e vai agora investigar as causas do choque.

Ao que o JN apurou, uma das viaturas embateu na traseira de outro carro, que seguia no mesmo sentido, provocando o acidente.