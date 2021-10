Corpo de pescador encontrado em Porto Covo

JN/Agências Hoje às 10:49 Facebook

Um pescador, de 77 anos, foi encontrado morto numa zona rochosa da praia do Cerro da Águia, em Porto Covo, no concelho de Sines.

Segundo Rui Filipe, capitão do Porto de Sines e comandante da Polícia Marítima, o alerta para o desaparecimento do pescador lúdico foi dado pela esposa às 05:00 de hoje.

Para o local, foram mobilizados uma moto de água, uma embarcação semirrígida e a viatura do projeto de vigilância motorizada.

O pescador lúdico, que se encontrava de férias, em Porto Covo, "terá saído para a pesca", na segunda-feira "pelas 17:00", e, esta manhã, "a esposa deu o alerta depois de verificar que o marido não tinha regressado a casa", explicou.

No local, as autoridades confirmaram que, "junto à praia do Cerro da Águia, em Porto Covo, estava um corpo inanimado no areal, junto às rochas, que supostamente terá caído da falésia quando estaria a regressar da pesca", indicou.

O corpo do pescador lúdico foi "resgatado do areal pela moto de água, transferido para a embarcação semirrígida e transportado para o Porto de Recreio de Sines", acrescentou.

O óbito foi declarado no local e o cadáver foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.