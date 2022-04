Dois homens resgatados em barragem após embarcação ir ao fundo

Dois homens, com 30 e 56 anos, foram resgatados na barragem de Morgavel, em Sines, quando a embarcação de fibra onde se encontravam afundou. As vítimas, familiares, não tinham coletes salva vida colocados e conseguiram nadar até um ilhéu de onde foram retirados pelo nadador salvador da Associação Resgate, António Mestre, que acorreu ao local.

O naufrágio ocorreu ao início da tarde deste sábado e as vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros de Sines, não tendo necessitado de assistência hospitalar. "Foi por um cabelo que se safaram", contou ao JN António Mestre, coordenador da associação de nadadores salvadores Resgate.

António Mestre passava no local quando recebeu o alerta e foi o primeiro a chegar. "Eles estavam aflitos e muito cansados porque não tinham colocado os coletes salva vida que tinham na embarcação", diz o nadador salvador, que os retirou com recurso a uma prancha. "Se os tivessem posto, chegavam ao ilhéu com segurança", refere.

A embarcação começou a meter água quando as vítimas estavam a 300 metros da margem. Foram os seus familiares que deram o alerta às autoridades. "Não conseguiram colocar os coletes quando a embarcação naufragou, mas deviam tê-los posto logo em terra, antes de entrar na embarcação", alerta António Mestre, bem como Hugo Cruz, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines. "Os coletes não são para ficar guardados na embarcação, é preciso insistir neste alerta às pessoas para evitar tragédias".

Para além dos bombeiros Voluntários de Sines e da Associação Resgate, também estiveram no local dois fuzileiros com uma viatura Amarok que reforçam a vigilância na zona do Litoral Alentejano desde o início deste fim de semana.