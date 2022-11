Homem com cerca de 55 anos morre em acidente de trabalho em Sines

JN/Agências Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com cerca de 55 anos, morreu hoje num acidente de trabalho, ao ser atingido por um componente de uma máquina escavadora numa exploração de areia, em Sines (Setúbal), revelaram a Proteção Civil e os bombeiros.

O alerta para o acidente de trabalho, que ocorreu numa zona de extração de inertes, em Caiadas de Cima, no concelho de Sines, foi dado às 12.46 horas, tendo o óbito do homem sido declarado no local, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O homem foi "atingido por um balde de uma máquina que servia para extração de areia", acrescentou o CDOS, referindo que o corpo foi transportado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho vizinho de Santiago do Cacém (Setúbal).

PUB

Também contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines, Hugo Cruz, explicou que o trabalhador, com "cerca de 55 anos", estaria "a desmontar umas peças da pá" da máquina escavadora quando aquela tombou, atingindo o homem "na zona do tórax".

"À chegada ao local foram feitas manobras de reanimação com o apoio da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação], mas o óbito foi declarado no local", precisou.

Fonte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), igualmente contactada pela Lusa, por volta das 14.30 horas, disse que uma equipa da Unidade do Litoral e Baixo Alentejo daquele organismo já estava a deslocar-se para o local do acidente de trabalho, para "proceder a averiguações" sobre as causas do mesmo.

Segundo o CDOS, para o local foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros de Sines, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.