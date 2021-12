Homem morre após queda de viatura ao mar no Porto de Sines

JN/Agências Hoje às 13:24 Facebook

Um homem morreu, na sexta-feira, na sequência da queda de uma viatura ao mar no cais de serviços do Porto de Sines (Setúbal), disse fonte da Polícia Marítima de Sines à agência Lusa.

De acordo com o comandante Rui Filipe, o alerta foi dado, cerca das 18.30 horas, por uma testemunha que "avistou um carro dentro de água, com os faróis acesos e a afundar-se", tendo sido acionados os meios de socorro para o local.

Além do Piquete da Polícia Marítima de Sines "foi ativado um grupo de quatro mergulhadores forenses da Autoridade Marítima Nacional" que realizaram buscas até ser detetada a viatura.

Segundo Rui Filipe, a viatura "foi colocada a seco na rampa do Clube Náutico" de Sines e, no seu interior, encontrava-se "apenas um ocupante", um homem, com cerca de 35 anos, de nacionalidade sueca.

O óbito foi declarado no local pela Delegada de Saúde de Sines e o corpo da vitima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A Policia Marítima de Sines "está a efetuar diligências" para apurar as circunstâncias do acidente.

No local esteve a Policia Marítima de Sines, Capitania de Sines, Estação Salva-Vidas de Sines, Bombeiros Voluntários de Sines, APS, Reboport e o grupo de mergulhadores forense da Autoridade Marítima Nacional.