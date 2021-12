Incêndio em cave obriga a evacuação de prédio com 30 apartamentos 

Rogério Matos Hoje às 18:19 Facebook

Um incêndio na cave de um prédio com quatro andares na Rua dos Gamas, em Sines, obrigou esta tarde de quinta-feira à evacuação de todos os 30 apartamentos do edifício. Não houve registo de feridos e o incêndio foi rapidamente dominado pelos bombeiros.

De acordo com Hugo Cruz, comandante dos bombeiros voluntários de Sines, as chamas deflagraram numa unidade de arrumos localizada na cave do prédio e não se propagou a outras. "A conduta de abastecimento de água e a rede elétrica ficaram danificadas, estando agora a empresa de condomínio a resolver a situação", adiantou Hugo Cruz.

O alerta foi dado às 15.31 horas e ao local acorreram os bombeiros de Sines, GNR e proteção civil, com 17 operacionais e sete viaturas. Os moradores saíram do prédio e os bombeiros tiveram que retirar duas pessoas que se encontravam acamadas e que pelas 17.30 horas estavam de volta às suas habitações.