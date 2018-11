Carro capota perto de bombeiros que davam assistência a despiste

Hoje às 20:07 Facebook

Um despiste seguido de capotamento de um veículo ligeiro na autoestrada A26, entre Santiago do Cacém e Sines, provocou dois feridos ligeiros e um ferido grave.

O alerta foi dado às 18.17 horas pelos bombeiros de Sines, que se encontravam na mesma autoestrada, em sentido inverso, a prestar assistência a um outro sinistro, um despiste do qual resultou um ferido leve.

A via esteve cortada na totalidade até às 19 horas, tendo sido nessa altura reaberta uma faixa.

De acordo com o CDOS, ao local acorreram bombeiros de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo e vmer do Hospital do Litoral Alentejano com um total de 21 operacionais e dez veículos.