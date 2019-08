Bebé nasce dentro de ambulância em Sines

Rogério Matos Hoje às 14:22 Facebook

Uma menina nasceu esta madrugada de sexta-feira na ambulância dos bombeiros de Sines que transportava a mãe, em trabalho de parto, para o Hospital de Setúbal. O nascimento ocorreu perto da uma hora da manhã na autoestrada A2 em Grândola.

A mulher saiu de Sines já em trabalho de parto avançado e com a ambulância seguiu a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do litoral Alentejano, cujo médico assistiu o parto da pequena Elisa.

O comandante dos bombeiros de Sines, Hugo Cruz, conta ao JN que o parto ocorreu assim que a ambulância entrou na autoestrada em Grândola, sensivelmente a meio caminho entre Sines e Setúbal. "Nestes casos de trabalho de parto em estado avançado vai sempre uma equipa da VMER a acompanhar a ambulância para uma eventual intervenção, o que aconteceu".

A bebé e a mãe seguiram depois para o Hospital de São Bernardo. Este é o terceiro parto numa ambulância dos bombeiros de Sines este ano.