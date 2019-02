Rogério Matos Hoje às 13:28 Facebook

Os bombeiros de Sines transportavam, esta quarta-feira à noite, uma mulher em trabalho de parto para o Hospital de São Bernardo quando, a meio do trajeto, na Serra de Grândola, a bebé nasceu.

Os bombeiros partilharam uma imagem nas redes sociais a felicitar o nascimento da pequena Carolina, cujo parto correu sem incidentes com o apoio da Viatura Médica do Hospital do Litoral Alentejano.