Bombeiros não receberam pedidos de ajuda em Sines após sismos

Os bombeiros de Sines não receberam qualquer pedido de ajuda da população na sequência dos dois sismos que ocorreram no início da manhã no mar, a 65 quilómetros da cidade alentejana.

Hugo Cruz, comandante dos bombeiros de Sines, nega sequer a existência de qualquer pedido de esclarecimento que tenha chegado ao quartel por populares. "Não houve qualquer ocorrência relacionada com os sismos em Sines", afirma.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o primeiro sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado às 06.52 horas com epicentro a cerca de 65 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, distrito de Setúbal. O segundo sismo, de 3,3 na escala de Richter, foi registado às 06.58 horas e também teve epicentro a cerca de 65 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines.