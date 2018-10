Dois sismos de 3,9 e 3,3 registados em Sines, um foi sentido em Lisboa

Hoje às 07:44, atualizado às 08:27 Facebook

Dois sismos de 3,9 e 3,3 na escala de Richter foram registados esta segunda-feira nas estações sísmicas do continente, a cerca de 55 quilómetros de Sines. Um deles foi sentido na região de Arruda dos Vinhos, em Lisboa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o primeiro sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter, foi registado às 06.52 horas com epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines, distrito de Setúbal.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa", indica o IPMA em comunicado.

O segundo sismo, de 3,3 na escala de Richter, foi registado às 06.58 horas e também teve epicentro a cerca de 55 quilómetros a oeste-sudoeste de Sines.

Em comunicado, o IPMA indica que "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".

No domingo, um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi registado às 22.30 horas perto de Góis, no distrito de Coimbra.

De acordo com o IPMA, o sismo teve epicentro a quatro quilómetros a oeste-sudoeste do concelho de Góis e não causou danos pessoais e materiais.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).