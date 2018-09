Porto de Sines junta-se ao Canal de Suez para aumentar oportunidades de negócio

Hoje às 15:21 Facebook

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) assinou esta quarta-feira um memorando de entendimento com a Zona Económica do Canal do Suez "que visa estreitar as relações entre duas interfaces logísticas e portuárias de dimensão global".

Este acordo, celebrado no Ministério do Mar, em Lisboa, irá potenciar "o posicionamento do Porto de Sines como principal porto português no grande hub da costa atlântica e porto de entrada do Atlântico na Península Ibérica e na Europa, nomeadamente nos intensos tráfegos Este-Oeste via-Canal do Suez", segundo a APS.

