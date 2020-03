Manobra com veículo pesado mata trabalhador no Terminal de Sines

Hoje às 14:52 Facebook

Um homem de 46 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, no Porto de Sines enquanto manobrava um veículo pesado. O acidente aconteceu no Terminal Multiusos de Sines, no local destinado à descarga de carvão.

António Vítor vivia em Sines

A báscula do veículo terá embatido numa passadeira elevada e colidido com a cabine, onde estava o trabalhador, que acabou por não resistir aos ferimentos. António Vítor, natural de Pombal, residia em Sines há vários anos, onde era muito acarinhado pela população, apurou o JN.

O alerta para o acidente foi dado antes das 8 horas. No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Sines com oito elementos e três viaturas, bem como a GNR e a Polícia Marítima de Sines.

O óbito foi confirmado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Litoral Alentejano, para onde o corpo foi transportado. O acidente está a ser investigado pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).