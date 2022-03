Mulher ateou fogo a carro e morreu com filho de quatro anos

Uma mulher de 29 anos regou o carro com gasolina e pegou fogo à viatura quando estava com dois filhos menores no interior.

Uma das crianças, uma menina de nove anos, conseguiu sair do carro e sobreviveu. A mulher e a outra criança, uma menina com quatro anos, morreram carbonizados dentro da viatura.

O caso ocorreu às 23.45 horas de segunda-feira, em Porto Covo, concelho de Sines. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso.

Os bombeiros de Sines acorreram ao local e extinguiram as chamas na viatura que se encontrava no centro da vila, no cruzamento da Avenida do Mar com a Rua Sá de Bandeira.

A menina sobrevivente foi acolhida por populares que ouviram os gritos de socorro e foi mais tarde transportada para o Hospital do Litoral Alentejano para observação.

No local estiveram GNR, bombeiros de Sines, INEM e PJ. Os inspetores realizaram uma inspeção à viatura e, após as perícias, os corpos foram transportados para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano. O carro foi rebocado pelas cinco horas da madrugada.