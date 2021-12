Pescador de 82 anos desaparecido ao largo de Sines

JN/Agências Hoje às 22:52 Facebook

Um pescador de 82 anos desapareceu esta tarde ao largo do cabo de Sines, divulgou a Autoridade Marítima Nacional que interrompeu ao final do dia a operação e vai retomar as buscas "aos primeiros alvores" de quinta-feira.

O alerta para o desaparecimento foi dado por volta das 14.15 horas, por pescadores, que informaram para a presença de uma embarcação de recreio sem ninguém a bordo e com o motor a trabalhar, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) na sua página na Internet.

O homem de 82 anos terá desaparecido enquanto praticava a atividade de pesca a bordo de uma embarcação de recreio, a cerca de nove quilómetros do cabo de Sines, no distrito de Setúbal.

As operações de busca foram interrompidas ao final da tarde e serão retomadas na quinta-feira "aos primeiros alvores", refere a AMN.

Até serem suspensas, estiveram empenhadas nas buscas uma embarcação e uma mota de água da Estação Salva-vidas de Sines, uma embarcação do Comando-local da Polícia Marítima de Sines, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e duas embarcações de recreio que se encontravam na área.

Foi também empenhada uma viatura do Comando-local da Polícia Marítima de Sines, que efetuou buscas por terra, pode ler-se na nota de imprensa.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi também destacado para prestar apoio aos familiares da vítima.