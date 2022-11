Trabalhador morre arrastado por uma onda no Porto de Sines

Um homem de 63 anos morreu, esta quinta-feira de manhã, quando uma onda atingiu e arrastou para dentro de água a máquina onde trabalhava no Porto de Sines. Um outro trabalhador, com 46 anos, que estava nas proximidades, também foi arrastado e sofreu ferimentos leves: um corte na face.

O acidente de trabalho ocorreu às 8.30 horas. A vítima encontrava-se numa máquina auto-niveladora na obra de prolongamento do molho leste do Porto de Sines, com o objetivo de proteger o Porto dos efeitos das marés.

Uma onda atingiu a máquina onde a vítima se encontrava, o que fez com que esta caísse ao mar, arrastando o trabalhador consigo para uma profundidade de cerca de dez metros. Foi uma equipa de mergulhadores profissionais que estava a trabalhar noutro local do Porto de Sines que foi em socorro da vítima.

PUB

Os mergulhadores retiraram o trabalhador de dentro da máquina submersa e levaram-no para terra. Contudo, apesar das manobras de reanimação, o homem acabou por falecer. O óbito foi confirmado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano, para onde o cadáver foi transportado.

O outro trabalhador, que sofreu ferimentos leves, também foi transportado pelos bombeiros de Sines para o hospital. Estiveram no local meios dos bombeiros, INEM e Polícia Marítima de Sines. O caso será agora investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), por se tratar de um acidente de trabalho.

A máquina permanece submersa e será retirada pela empresa a quem está adjudicado o trabalho de prolongamento do molho leste do Porto de Sines. Não há perigo de poluição.