"Guarda-vidas" do Uruguai vêm vigiar praias de Sines

"Guarda-vidas" da América do Sul procuram cada vez mais Portugal para trabalhar como nadadores-salvadores. Paula Praderio, 23 anos, e Frederico Pouso, 21, são dois guarda-vidas uruguaios que chegaram a Portugal na última semana e vão realizar as provas do ISN para começar a trabalhar nas praias de Sines.

"No Uruguai é bastante difícil encontrar trabalho por haver muitos nadadores-salvadores e em Portugal é o contrário", diz Paula Praderio que, com o colega Frederico Pouso, encontrou trabalho em Portugal através de contactos nas redes sociais.

Foi com Marcelo Gomes, antigo dirigente de uma associação de nadadores-salvadores brasileiros e que atualmente trabalha na Cruz Vermelha de Faro, que conseguiram agilizar a vinda para o país e preparar-se para os exames.