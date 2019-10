"7 maravilhas" catapultam Sistelo para o estrelato do turismo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:14 Facebook

Os socalcos e o dia a dia da gente que vive na pequena aldeia encantam os turistas, que não se cansam de tirar fotografias e enchem praças e ruelas. A população, que tenta viver o mais pacatamente possível, é que não acha muita graça à "invasão" e não gosta das objetivas das câmaras.

Na história de Sistelo, em Arcos de Valdevez, há um antes e um depois, marcado por três acontecimentos: a chegada da ecovia do Vez, a classificação da paisagem dos socalcos como monumento nacional (2016) e a vitória do concurso "7 maravilhas de Portugal- Aldeias" (2017).

A localidade serrana, com cerca de 300 habitantes, foi invadida por turistas. E, em dois anos, deu uma reviravolta: todas as 14 casas devolutas no centro da freguesia foram compradas (11) por investidores ou recuperadas pelos proprietários (3) para criar alojamento turístico. A antiga e única taberna foi modernizada e ampliada pelos netos da proprietária e a adega da antiga casa paroquial transformada em restaurante por dois casais filhos da terra, ex-emigrantes em França.