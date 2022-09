Abre ao público parque biológico com 22 espécies de animais em Arcos de Valdevez

Um parque biológico com 22 espécies de animais selvagens e de raças autóctones, abre ao público no fim deste mês em Arcos de Valdevez.

O espaço, inserido na Porta do Mezio, em território do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), acolhe espécies como javali, corço, veado, galinha-preta-Lusitânica, ovelha-churra-do-Minho e vaca Cachena.

Trata-se de um investimento de cerca de 1,15 milhões de euros, que segundo o presidente da câmara de Arcos de Valdevez, João Esteves, promoverá atração de mais turismo àquele município.

"É mais um motivo de atração de visitantes para o PNPG e Arcos de Valdevez. É um projeto que incrementa a atratividade da Porta do Mezio, diversifica a oferta de turismo de natureza, cria emprego e rendimento e é mais uma oportunidade para ajudar a fixar e atrair pessoas", referiu o autarca, considerando o projeto também "mobilizador na área da educação ambiental, do conhecimento e valorização do património natural e cultural do PNPG".

Segundo informação da autarquia, o novo Parque Biológico da Porta do Mezio, foi um projeto implementado em duas fases, apoiado pelo programa Norte 2020, sendo o valor elegível do projeto de 350 mil euros. E pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no âmbito do Eixo 3 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos, com valor elegível de cerca de 800 mil euros. A câmara municipal investiu neste projeto mais de 500 mil euros.

O parque funcionará como quinta pedagógica, com entrada paga.