Aldeia de Sistelo foi distinguida pelo European Best Destinations

A aldeia de Sistelo, em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, conquistou o 5.º lugar nos Best Hidden Gems 2020, do site European Best Destinations.

"O pequeno Tibete português", como é apelidada, é, segundo o site de viagens, "uma das mais bem guardadas pedras preciosas da Europa". A localidade perto do Parque Nacional Peneda-Gerês "possui uma herança cultural e excecionais paisagens protegidas como monumentos de interesse nacional", lê-se na descrição da aldeia.

O European Best Destinations é um site de viagens desenvolvido para promover a cultura e o turismo na Europa. Em parceria com os principais agentes de turismo da Europa e a Rede EDEN, composta pelos vencedores e finalistas dos prémios de Destinos Europeus de Excelência, promove "uma melhor compreensão da riqueza, diversidade e qualidade dos destinos europeus". Todos os anos, milhares de pessoas votam nas competições online para eleger o que de melhor há na Europa.

