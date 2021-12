Ambulância cai em ravina e causa um morto e um ferido grave no IC28

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:32 Facebook

Um morto e um ferido grave, é o resultado do despiste, seguido de queda numa ravina com 15 metros de altura, de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, esta madrugada, no IC28, em Távora Santa Maria, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima mortal é uma mulher de 96 anos, utente, que estava a ser transportada para a sua residência. O condutor da ambulância de 55 anos ficou ferido com gravidade e o bombeiro tripulante de 58 sofreu ferimentos ligeiros. A viatura seguia no sentido Viana do Castelo-Arcos de Valdevez.

O alerta para a ocorrência foi dado às 2, 42 horas. No socorro estiveram envolvidos, de acordo com informação do CDOS de Viana 28 operacionais com 13 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima, GNR, INEM e Protecção Civil.