Antiga parteira de Arcos de Valdevez comemora 105 anos

"Tia Maria Casanova", de 105 anos, não tem filhos mas ajudou a nascer praticamente todos os habitantes de Bostelinhos.

Maria Rodrigues Branco nasceu a 25 de fevereiro de 1915, no Lugar de Bostelinhos, em Cabana Maior, Arcos de Valdevez. Na aldeia conhecem-na por "Tia Maria Casanova", em alusão ao nome do sítio onde vive. Parteira e criada de servir, praticamente todos habitantes de Bostelinhos lhe passaram pelas mãos à nascença. Comemora, esta terça-feira, 105 anos, rodeada de muitos daqueles que viu nascer, familiares, amigos e até autarcas.

Jéssica Neves de 29 anos, foi criada pela aniversariante e contou ao Jornal de Notícias que Maria deixou de andar há pouco mais de um ano e que a memória já lhe prega algumas partidas. Mas é uma bem-disposta. "A tia Maria tem dias. Às vezes já não conhece as pessoas, mas ri-se muito. Mobilidade já não tem. Só deixou de andar pouco tempo antes de fazer os 104 anos. Deixou de ter força nas pernas", conta Jéssica, referindo que a centenária "não teve doenças crónicas, nunca tomou medicação".

Nascida numa família com seis filhos, quatro raparigas e dois rapazes, Maria Branco não procriou apesar de ter casado. Dedicou a vida a trazer ao Mundo e a criar filhos de outros.

"Foi empregada da minha bisavó desde os 15 anos. Os filhos dela eram como se fossem seus e todos os habitantes da aldeia e os filhos deles nasceram pela mão dela", afirma Jéssica para quem a idosa, a mais velha do concelho de Arcos de Valdevez, assume grande importância. "Vim dos EUA com sete meses e fui criada pelos meus avós maternos. Como a Tia Maria era a empregada da casa, era ela que me dava de comer e que me levava à escola. Ia e ficava lá toda a manhã a fazer croché, à espera que a escola acabasse para me levar de volta para casa", recorda, comentando: "Ela é muito importante na minha vida, foi mãe, avó, amiga, tudo".

A família da jovem é quem hoje toma conta de "Tia Maria Casanova" e é com esta que comemorará mais um ano de vida. A Junta de Freguesia de Cabana Maior, liderada pelo autarca Joaquim Campos, envolveu-se também na organização da festa. Já o tinha feito com uma homenagem quando a idosa cumpriu cem anos.