Arcos de Valdevez apoia rendas de casa de 13 famílias

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez formalizou, esta segunda-feira, o apoio ao pagamento de rendas de 13 famílias com dificuldades económicas do concelho.

Segundo comunicado divulgado pelo município, é a primeira vez que a autarquia concede este tipo de subsídio. Os contratos de apoio ao arrendamento de habitação, com vigência de um ano, representam um valor global de cerca de 25 mil euros.

"O Subsídio ao Arrendamento é uma medida aprovada pela Câmara Municipal, que visa apoiar as pessoas e famílias com mais dificuldades económicas a suportar uma parte da sua renda de casa, melhorando a gestão do orçamento familiar e contribuindo para a fixação de pessoas", informa comunicado da Autarquia liderada por João Esteves (PSD), adiantando que o apoio é concedido ao arrendamento de habitações em qualquer ponto do concelho.

As candidaturas devem ser apresentadas nos serviços de ação social da Câmara.

"O município de Arcos de Valdevez está a criar mais e melhores condições de acesso à habitação, concedendo apoios ao arrendamento, à construção, à reabilitação e à aquisição de habitação, bem como a conceder isenções e reduções de impostos e taxas municipais", indica o Executivo.