Arcos de Valdevez: homem que agrediu e ameaçou a mulher proibido de contactar a vítima

O homem detido no domingo pelo crime de violência doméstica, no concelho de Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, foi proibido de contactar com a vítima.

O homem de 52 anos foi esta segunda-feira presente ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez, que lhe decretou a medida de coação de "afastamento e proibição de contacto com a vítima, e ainda a sujeição a avaliação psicológica para tratamento de desabituação de consumo de bebidas alcoólicas", refere a GNR em comunicado.

